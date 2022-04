Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Unser autonomes Nervensystem ist dafür verantwortlich, ob wir uns entspannt und in Sicherheit fühlen oder gestresst und in einer Art Daueralarmzustand durchs Leben hetzen.

Wenn wir verstehen, wie dieser selbstregulierende Prozess abläuft, können wir im „Notfall“ bewusst eingreifen und vielleicht doch auf dem Boden bleiben, statt in die Luft zu gehen.

Mit einfachen Worten erklärt der Vortrag die Aufgaben und die Zielsetzung des autonomen Nervensystems und macht Sie bekannt und vertraut mit Ihrem Sympathikus und Ihrem Vagus-Nerv.

Sie lernen Ihre „Innere Alarmanlage“ und deren Auslöser kennen. So werden Sie verstehen, warum Sie in einigen Situationen „überreagieren“. Um ruhig und gelassen zu bleiben, gilt es den Inneren Alarm abzuschalten oder gar nicht erst auszulösen. Der Vortrag zeigt Ihnen die Wege dazu. So wird es Ihnen gelingen, viel Streit und Stress zu vermeiden und damit mehr Energie und Kraft für schöne und aufbauende Dinge zu haben.