Vor 10 Jahren verstarb Werner Baumann, welcher das kulturelle Leben der Stadt Heilbronn über 55 Jahre als Grafiker, Kunsterzieher und Kunstvermittler, langjähriger Ausstellungsleiter beim Künstlerbund Heilbronn und mehr als 25 Jahre als Geschäftsführer des Kunstvereins Heilbronn begleitete.Nach dem Krieg gehörte er 1946 zum ersten Studentenjahrgang der wiedereröffneten Kunstakademie in Stuttgart und besuchte die Holzschnittklasse von Prof. Karl Rössing, in einer Zeit, in welcher die damalige Diskussion um gegenständliche und abstrakte Kunst zugunsten der letzteren beherrscht wurde.

Dem künstlerischen Ausdrucksmittel des Holzschnitts, später des Linolschnitts und Linoldrucks, blieb Werner Baumann zeitlebens treu, wenn sich auch eine Entwicklung von der figürlichen Thematik über abstrakte Hausstrukturen hin zu ausschließlich gegenstandslosen („konkreten“) Kompositionen des Spätwerks verfolgen lässt. Die Ausstellung zeigt charakteristische Beispiele dieser Entwicklung, wobei nach seiner eigenen Einschätzung stets eine grafische Grundhaltung, Ehrlichkeit, Selbstdisziplin, Klarheit des Wollens und der Form und Ordnung in der Komposition sein Werk bestimmten und ihm eine unverwechselbare Handschrift und Wiedererkennbarkeit gaben.

Vernissage: So. 23. Juni, 17 Uhr, Kunstcafé: So. 21. Juli , 14 Uhr.