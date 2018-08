Werbetricks – Kaufen wir wirklich, was wir wollen?

Konsumenten haben grundsätzlich die freie Wahl, was sie kaufen und was nicht. Es gibt jedoch Situationen, in denen Kundinnen und Kunden besonders anfällig für Beeinflussungsversuche sind. Prof. Dr. Verena Hüttl-Maack zeigt solche Situationen beispielhaft auf. Sie erklärt auf Basis psychologischer Grundlagen und der Werbewirkungsforschung die Strategien – und wie Konsumenten mit ihnen umgehen können. In ungezwungener Atmosphäre bei Kaffee, Wein oder Bier Neues aus der Wissenschaft erfahren und mit Forschern ins Gespräch kommen: Das ist die Idee des Café Scientifique. Inspiriert von den Salons des 17. und 18. Jahrhunderts bringt die Veranstaltungsreihe der Universität Hohenheim im Jubiläumsjahr Wissenschaft in die City.

Eintritt frei