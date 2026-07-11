Werde zum KI-Detektiv: KI-generierte Bilder, Videos und Stimmen erkennen

Erkenne KI-generierte Bilder, Videos und Stimmen und lerne, digitale Inhalte kritisch zu prüfen.

Echt oder KI? In diesem Workshop gehst du als KI-Detektivin oder KI-Detektiv auf Spurensuche.

Du untersuchst Bilder, Videos und Stimmen, entlarvst verdächtige Details und findest heraus, wie künstliche Inhalte entstehen. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden löst du spannende Medienfälle und produzierst mit dem iPad sogar ein eigenes Beispiel. So lernst du spielerisch, digitale Inhalte kritisch zu prüfen.

Was dich erwartet

•Verdächtige Inhalte untersuchen: Du prüfst Bilder, Videos und Stimmen und suchst nach auffälligen Spuren.

•KI-Geheimnisse lüften: Du erfährst, wie Künstliche Intelligenz täuschend echte Inhalte erzeugen kann.

•Detektivwerkzeuge kennenlernen: Du nutzt einfache Methoden, um Quellen, Bilder und Informationen genauer zu überprüfen.

•Eigene Täuschung erstellen: Mit dem iPad produzierst du ein eigenes Medienbeispiel und testest, ob die anderen Detektive darauf hereinfallen.

•Im Team ermitteln: Du arbeitest mit anderen zusammen, tauschst Vermutungen aus und präsentierst mit deiner Gruppe die Ergebnisse.

Diese Veranstaltung richtet sich an neugierige Kinder und Jugendliche ab 10 bis 15 Jahre, die gerne rätseln, entdecken und kreativ mit digitalen Medien arbeiten. Vorkenntnisse in Künstlicher Intelligenz oder Medienproduktion sind nicht erforderlich.

Anmeldung unter:

https://www.aim-akademie.org/veranstaltungen/warenkorb/kurs/262410KITB