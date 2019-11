Bei den Führungen im Advent in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall bespricht Eberhard Göpfert, früherer Schulleiter des Erasmus-Widmann-Gymnasiums, am Donnerstag, 19. Dezember, um 15 Uhr die Werke des Meisters von Meßkirch in der Ausstellung „Alte Meister in der Sammlung Würth“. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person oder zwölf Euro für Familien. Anmeldung erforderlich unterjohanniterkirche@wuerth.com.