Werkpräsentation des Stadtschreibers Tucké Royale

Der Berliner Autor Tucké Royale trägt als dritte Person den Titel „Ludwigsburger Stadtschreiber“.

Er ist im Frühjahr und Sommer mehrere Wochen in der Barockstadt zu Gast und wird im Oktober seine über den Sommer entstandene literarische Arbeit präsentieren. Als Stadtschreiber von Ludwigsburg ist zu erwarten, dass er bezüglich der Thematik „Neue Gemeinschaften/Digitale Narrative“ im Dialog mit der Stadtbevölkerung ausloten möchte, was in der analogen Welt an Teilhabe nur marginal möglich ist, im digitalen Raum aber neue Chancen hat, der Selbstbestimmung einen erweiterten Raum zu geben.

Der Eintritt ist frei - bitte melden Sie sich über den Buchungslink zur Veranstaltung an.

Das Stadtschreiberstipendium 2022 wird gefördert von der Wüstenrot Stiftung.