Werkschau #7

Ausschnitthaft belegen die Werkreihen vonUlli Heyd, H.P. Schlotter und Hans Mendler das konstante Schaffen dreier Künstler, das die Bereiche Malerei, Grafik, Fotografie, Objektkunst, Skulptur und Installation umspannt.

Ulli Heyds Gespinste, mit Carbonfasern auf Leinwand gemalt, sind reine Fantasieprodukte, tragen keine Titel und entlassen den Betrachter in seine eigene Fantasiewelt. Die Fotoserie „Lichtgespinste“ zeigt Momente der Schattenbildung eines Alltagsgegenstandes bei sich änderndem Sonnenstand und Lichteinfall.

Horst Peter Schlotter ist Maler und Grafiker. Malerei, Zeichnung, Druckgraphik und Plastik sowie Künstlerbücher sind wesentliche Teile seines Werks. Zahlreiche Arbeiten sind Stillleben zuzuordnen, auch freie Formen und Objekte sind bildprägend. Hans Mendlers Malerei entsteht getrieben von der Lust an der Farbe auf Papier und Leinwand. Sie ordnet sich in größere Werkgruppen, in denen die figürliche Form eine Rolle spielt oder auch völlig der abstrakten Komposition weicht. Vieldeutig sind seine Skulpturen, mit der Kettensäge in Holz geschnitten und anschließend partiell farbig gefasst, die eine zunehmend größere Rolle in seinem Werk spielen.