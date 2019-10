Werkschau #8

Acryl-, Tusche- und Aquarellmalerei, Zeichnung und Druckgrafik, Skulptur, Plastik, Objekt – eine breite Palette unterschiedlicher Techniken und Herstellungsweisen beinhaltet die letzte Ausstellung des Jahres 2019.

Die sechs Künstler*innen zielen mit unterschiedlichen Ausdrucksweisen auf eine Steigerung des künstlerischen Ausdrucks: sie arbeiten sowohl mit der Reduktion künstlerischer Mittel, als auch mit Farbkraft, Spontaneität oder betontem Gestus.

Expressiv und frei im Umgang mit Linie, Form, Farbe und Duktus thematisiert Heidi Karle die menschliche Figur. Ihre Portraits, Szenen, auch teilweise fragmentarischen Bilder des Menschen, besitzen starken emotionalen Ausdruck. Experimentell hingegen, oft eine momentane Situation einfangend, erscheinen die transparenten Blätter mit spontan hingeworfenen Lineaturen der figürlichen Zeichnungen von Barbara Wittmann. Die Malerin Uschi Choma nimmt den Bildprozess mit dem Material als Dialog von Gefühlen, Gedanken und Farben wahr. Bevorzugt vermischt sie Farbe mit Kreide und Asche und erhält eine kompakte Malschicht meist weniger unbunter Farbtöne auf der Bildfläche. Anne Eßlinger gestaltet im zwei- und dreidimensionalen Bereich: sie malt, zeichnet, schafft Skulpturen und Objekte. Ihre Themen bewegen sich in figürlichen, surrealen wie in abstrakten Bereichen. Das Ungenügen an der Aussagekraft und Authentizität von Texten führte den Dichter Norbert Sternmut zur Malerei. In seinen großformatigen Bildern möchte Sternmut die Sprache auf eine erweiterte Ebene jenseits der Worte überführen. Farbprächtige Landschaften, Architekturdarstellungen und Stillleben des im Jahr 2009 verstorbenen Mundelsheimer Malers, Grafikers und Buchautors Karlheinz Groß bereichern die Präsentation.