Lesung "Wortbilder-Sprachschatten" mit Norbert Sternmut

Sprachschatten. Eine augenscheinliche Kluft zwischen „Wort“ und „Ding“ - bleibt es doch stets ein unbefriedigender Versuch mit dem Instrument Sprache das „Ding“ treffen zu wollen.

Sternmuts Gedichte und Bilder sind Versuche in die Sprach-Schatten einzudringen, um dort Realitäten aufzuspüren, die außerhalb der semantischen Erfassbarkeit liegen.

Norbert Sternmut (= Norbert Schmid), geboren 1958, lebt in Ludwigsburg und arbeitet als Sozialpädagoge. Der Theaterautor, Rezensent, Maler, Lyriker und Romanschreiber erhielt Stipendien vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Gerlingen. Er veröffentlichte seit 1980 über dreißig Einzeltitel und ist in über 50 Anthologien vertreten. Als Maler trat er mit über 75 Ausstellungen an die Öffentlichkeit. Im Jahr 2020 feiert der Dichter Norbert Sternmut sein 40-jähriges "Dienstjubiläum": 1980 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband, 2018 seinen jüngsten mit dem Titel Strahlensatz. Damit belegt Sternmut eine Kontinuität und Konstanz, die heutzutage nur wenige Lyriker vorweisen können.