Werkschau Literatur- & Theaterkurs Salier Gymnasium

Ob Alt oder Jung – um Probleme kommt man im Leben nicht herum.

Der Literatur und Theater Kurs der 12. Klasse des Salier-Gymnasiums hat sich genau diesem Themengebiet angenähert und Lösungen spielpraktisch erprobt. Der Kurs zeigt in der Werkschau eine Collage aus gemeinsam erarbeiteten Inhalten des Unterrichts sowie selbstgeschriebenen und -inszenierten Szenen über Konflikte in der heutigen Gesellschaft. Konflikte mit sich selbst, Konflikte mit anderen, dabei ist eine einfache Lösung nicht immer sofort in Sicht.

Jede Generation muss sich anderen Problemen stellen und deswegen möchte das Schülerensemble IHNEN zeigen, mit was sich Kinder und Jugendliche beschäftigen und DIR eine Idee geben, worüber sich deine Eltern ständig Sorgen machen.

Auf der Bühne:

Ronja Cernek, Marie Gesierich, Ann-Kathrin Grüninger, Alexander Heide, Rebecca Hoffmann, Laurenz Küderli, Teodora Kurusic, Sophia Michels, Daniel Mischke, Joceline Nielsen, Michal Sauer, Lara Fee Strassner

Leitung:

Janine Birkert

Wurde von Februar in den Mai verschoben. Karten behalten ihre Gütligkeit.