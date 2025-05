Junge Technik-Enthusiasten aufgepasst.

Die “Werkstatt für junge Technik-Talente” im Audi Forum Neckarsulm bietet auch in diesem Jahr in den Pfingstferien spannende Workshops an, in denen die Tüftlerinnen und Tüftler in zwei abwechslungsreichen Themengebieten kreativ werden können.

Im zweitägigen Workshop „PowerDrive – die E-Kart Challenge“ tauchen Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren in die Welt der Elektromobilität ein. Spannende Vorlesungen vermitteln ihnen erstes Wissen rund um elektrische Antriebssysteme und nachhaltige Mobilität. Anschließend montieren die Teilnehmenden in 4er-Teams ein E-Kart, begleitet von Expertinnen und Experten. Beim gemeinsamen Mittagessen im Betriebsrestaurant können sich die Teams austauschen und neue Energie tanken. Zum Abschluss des Workshops treten die Teams mit den selbstgebauten E-Karts in herausfordernden Challenges gegeneinander an. Dabei zählen vor allem Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Das beste Team gewinnt!

Im Workshop „Solarpower plus – mit Sonne on Tour“ erforschen Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren das spannende Thema Sonnenenergie. Die Kinder gehen den Fragen auf den Grund, wie aus Sonne elektrischer Strom wird und wie Fahrzeuge damit angetrieben werden können. Dabei lernen sie die Funktionsweise einer Solarzelle kennen und bauen selbstständig einen Solar Racer.