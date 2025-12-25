Werkstatt für junge Technik-Talente: RaketenPower – der besondere Antrieb

Junge Technik-Enthusiasten aufgepasst.

Die “Werkstatt für junge Technik-Talente” im Audi Forum Neckarsulm bietet auch in diesem Jahr in den Faschingsferien spannende Workshops an, in denen die Tüftlerinnen und Tüftler in zwei abwechslungsreichen Themengebieten kreativ werden können.

Im Workshop „RaketenPower - der besondere Antrieb“ widmen sich Kinder zwischen 6 und 8 Jahren dem Thema des Rückstoßprinzips und bauen unter professioneller Anleitung ihr eigenes Raketenfahrzeug. Ihre selbstgebauten Prototypen können sie abschließend auf der Rennstrecke bestaunen und sich gegenseitig anfeuern.

Am darauffolgenden Tag findet ein Workshop statt, der elektrisiert: Bei „ElectricMotor – Technik, die bewegt“ erhalten Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren zu Beginn einen Einblick in das Thema Elektronik. Im Anschluss haben die jungen Technik-Talente die Gelegenheit, mit Unterstützung von erfahrenen Experten einen Elektromotor zu bauen.

Zuletzt, im Workshop „NaviBug – mit dem Käfer durchs Labyrinth“, lernen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren die Funktionsweise des RoboKäfers kennen, löten selbst einen Käfer zusammen und steuern diesen durch ein Labyrinth. Dabei lernen sie spielerisch, wie autonomes Fahren funktioniert.