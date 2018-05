"Wo kommt der Hong her?". Das könenn Kinder von 4 bis 8 Jahren in der werkstatt.heimat erfahren. Gebastelt wird auch.

Wo kommt der Honig eigentlich her? Ein Honigbrot zum Frühstück oder zwischendurch schmeckt jedem, ob groß oder klein. Schon seit über tausend Jahren ist das so. Schon in der Steinzeit nutzten die Menschen den Honig als Nahrungsmittel. Jeannette Marks-Grulke erzählt den Kindern, wie Honig entsteht, wie Bienen leben und was für wunderbare Eigenschaften der Honig hat. Es werden eine Biene und eine kleine Honigwachskerze gebastelt. Und eine Honigkostprobe gibt es natürlich auch! Karten gibt es für Kinder von 4 bis 8 Jahren in der Stadtbücherei Kalebskelter