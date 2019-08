Werkstatt Museum Pflaumer geöffnet: Messerschmiede – Schleiferei – Reparaturen

Klein und fein – im Herzen der Stadt gibt die stillgelegte Werkstatt (1882-1992) Einblick in das alte Handwerk der Messerschmiede und Schleiferei. Die Werkstatt ist in originalem Zustand und damit ein für Baden-Württemberg einzigartiges Kulturdenkmal. Manfred Pany heizt die Esse an und zeigt Schmiedevorführungen in der Schulgasse 14.