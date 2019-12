Werkstattgespräch

Zu jeder Neuinszenierung bietet der Theaterverein einmal im Anschluss an eine Vorstellung ein öffentliches Gespräch mit Schauspieler_ innen, Regisseur_innen oder anderweitig an der Produktion Beteiligten an. Interessantes rund um die Entstehung der Inszenierung, die Probenarbeit, den Zugang zu den Figuren wird dabei − moderiert von einem Vereinsvorstandsmitglied − zur Sprache gebracht. Außerdem bekommt auch das Publikum Gelegenheit nachzufragen und mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen.