Werkstattkonzert Abschlusskonzert Hans-Grischkat-Stipendium

Dieses Konzert bildet das Finale des Wettbewerbs um das Hans-Grischkat-Dirigierstipendium.

Gesucht wird eine Dirigierassistenz für Chefdirigentin Ariane Matiakh, die zum 1. Januar 2027 die Zusammenarbeit mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR) aufnehmen wird. Die Finalistinnen und Finalisten haben sich in einer digitalen Vorrunde sowie einem zweitägigen Halbfinale gegen ein internationales Bewerberfeld durchgesetzt. Neben der musikalischen Leitung der oben genannten Werke gehört auch die Moderation des Programms zu den Anforderungen des Abends.

Die Jury – bestehend aus Ariane Matiakh (Chefdirigentin), Cornelius Grube (Intendant), Stefanie Eberhardt (Dramaturgin) und Mitgliedern des Orchesters – gibt die Entscheidung über die Stellenbesetzung im Anschluss an das Konzert bekannt. Das Stipendium wird durch die Christel-Guthörle-Stiftung finanziert und erinnert an Hans Grischkat, den Gründer und ersten Chefdirigenten der WPR.