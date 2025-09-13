Landes-Jugend-Blockflötenorchester Baden-Württemberg

Werkstattkonzert

Tauberphilharmonie Weikersheim August-Laukhuff-Straße 15, 97990 Weikersheim

Hören Sie Blockflöten im Orchester mit Werken aus Barock, Klassik Swing und Moderne.

Das Landes-Jugen-Blockflötenorchester, das für einen Probenaufenthalt in der Musikakademie Schloss Weikersheim zu Gast ist, setzt sich aus vielen tiefen und sehr tiefen Blockflöten zusammen. Kontrabass und Subbassflöten sind die wichtigen Stützen im Orchesterklang. Es wird eine schöne Mitte aus Bass-Tenor und Altblockflöten gebildet. Wenige Sopranblockflöten erweitern den Orchesterklang in der Höhe.

Ein seltenes Klangerlebnis!

Das Orchester wird getragen durch den Landesmusikrat Baden-Württemberg.

Der Eintritt ist frei.

Info

