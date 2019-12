Der Kurs ist so konzipiert, dass Die TeilnehmerInnen Philosophie mit ihren Werkzeugen, Zielen und Methoden "intensiv" studieren. Es wird eine Vortrags- / Übungsreihe sein, die in 2 Blöcken stattfindet. Diese geben einen tieferen Einblick in die Philosophie, wenn man diese in ihrer Vielfalt verstehen und kontinuierlich üben will.

Jeder Block ist einzeln und unabhängig von den anderen buchbar.

Im Block 1 beschäftigen wir uns mit der Ethik.

Im Block 2 beschäftigen wir uns mit der Phänomenologie.