WERNAU – so nennt sich das neue Projekt von Michael Minges, der die Band im Frühjahr 2018 mit alten und neuen Freunden gegründet hat. Rhythm‘ and Blues,Soul, Beatmusik – so lässt sich der Stil der Band wohl am ehesten beschreiben.

Das Repertoire umfasst neben gelungenen Interpretationen bekannter Klassiker der Rock und Pop Geschichte auch eigene Songs, auf die Bühne gebracht von vier Männern mit reichlich musikalischer Vergangenheit, und einer Sängerin mit großer Stimme.

Besetzung:

Lara Pscheidt: Gesang

Michael Minges: Gitarre / Gesang

Oliver Krämer: Klavier / Orgel / Gitarre / Gesang

Rolf Dilger: Bass / Gesang

Peter Freiwald: Schlagzeug

Eintritt frei!