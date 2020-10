Werner Ackers Young Organtrio

Werner Acker (Gitarre/Arrangements) ist Dozent an der HMDK Stuttgart und als Solist und Sideman in verschiedenen Bands und Stilrichtungen unterwegs. Er spielt/spielte auf zahlreichen nationalen und internationalen Festival- und Konzertbühnen mit seiner Roots Band mit der Karl Frierson Soulprint Band, mit Helen Schneider, Uli Gutscher, Ignaz Netzer, der SWR4 Band und als Gast in der SWR Bigband feat. Jeff Cascaro / Paul Carrack / Gerald Clayton / den Swing Legenden (Paul Kuhn, Hugo Strasser, Max Greger) Außerdem wirkte er bei zahlreichen Musicalproduktionen u.a. mit Nina Hoss und Ute Lemper mit.

Peter-Philipp Röhm (Hammond Orgel) studierte bis vor kurzem Jazzklavier und Elektronik an der Musikhochschule Stuttgart und der Lisztakademie Budapest.

Julian Feuchter (Drums) absolvierte 2018 sein Schlagzeugstudium an der Musikhochschule Stuttgart mit Auszeichnung und spielt in unterschiedlichsten Projekten von Soul / Jazz / R’n'B bis Hip Hop, auch bei Penny & the Rhythm Kings und Kimi & the Soulmen.