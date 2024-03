Werner Acker G-Band präsentiert Linda Kyei

Linda Kyei (Gesang / Geige), 1987 in Reutlingen geboren wuchs mit ihrer deutschen Mutter in Reutlingen auf, ihr Vater stammt aus Ghana.

Schon mit drei Jahren nahm Linda am Unterricht der Mutter teil und lernte so das Blockflötenspiel, später Klavier und Violine. Noch im Kindesalter folgten klassischer Gesangsunterricht und Dirigentenkurse.

In der folgenden Zeit legte sie den Schwerpunkt auf den Gesang und ihre Liebe zum Jazz, Gospel und Soul.

Mit 15 Jahren fing sie an, eigene Stücke am Klavier zu komponieren und leitete erste Gospelchorprojekte. Mit 18 Jahren brachte sie ihre eigenen Songs in Form eines Bandprojektes erstmals auf die Bühne und wirkte in unterschiedlichen Formationen mit.

Bis vor kurzem war Linda auch einmal im Monat in Pierre M Krauses Sendung „Gute Unterhaltung“ im SWR Fernsehen zu sehen und zu hören.