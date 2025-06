Werner Acker Organ Trio

Werner Acker (Gitarre, Arrangements) war langjähriger Dozent an der Musikhochschule Stuttgart und ist seit vielen Jahren als Solist und Sideman in verschiedenen Bands und Stilrichtungen unterwegs.

Er spielte/spielt auf zahlreichen nationalen und internationalen Festival- und Konzertbühnen mit seiner Roots Band, seinen Organ Trios zusammen mit Thomas Bauser oder Martin Meixner, mit Kimi & the Soulmen, Peter Lehel, Ruth Sabadino, der Karl Frierson Soulprint Band, mit Helen Schneider, mit Jessye Norman, mit Chris Thompson, mit All That Jazz feat. Silvia Droste, mit Wolfgang Dauner, Thomas Sifflings Gentlemen´s Choice, Uli Gutscher und als Gast in der SWR Bigband feat. Jeff Cascaro / Paul Carrack / Gerald Clayton / den Swing Legenden … . Außerdem wirkte er bei zahlreichen Theater- und Musicalproduktionen u.a. mit Ute Lemper mit. Als feste Größe der Jazz- und Bluesszene ist er ein Garant für stilistische Vielfalt, exzellente Technik und für mit viel Feeling vorgetragener Musik.

Thomas Bauser (Hammond Orgel) ist der Jazzszene seit vielen Jahren als authentischer Hammond Spieler ein Begriff. Seine Begeisterung für das Kult-Instrument inspiriert ihn stets von Neuem die unendlichen klanglichen Möglichkeiten der analogen Hammond Orgel zu erkunden und damit Bandprojekten unterschiedlichster Stilistik ihren eigenen unverwechselbaren Charakter zu verleihen. Er spielt/spielte mit Thomas Siffling Groove Jazz Quartett, Lousiana Red, Jason Marshall, Adrian Mears … . Außerdem ist er Dozent für Jazzklavier an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg (Breisgau).

Herbert Wachter ist Schlagzeuger des weltberühmten Blechbläserensembles „German Brass“ (Echo Preisträger 2016) und hat bei zahlreichen Rundfunk- TV-und CD-Produktionen mitgewirkt. Er spielt/spielte u.a. bei der SWR Big Band, dem Stuttgarter Kammerorchester, mit Don Menza, Paquito d’Rivera, Sandy Patton, Benny Bailey und der Kammerphilharmonie Graubünden.