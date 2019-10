Werner Acker präsentiert Eva Leticia Padilla

Als Latino-Girl in der New Yorker Bronx aufgewachsen, kam Eva Leticia früh mit der Freestyle-Szene in Berührung. Die Mutter erkannte ihr Talent und ließ sie die La Gua-rdia High School of The Performing Arts besuchen. Seit 1999 in Deutschland lebend, ist Eva Leticia als Solistin und Background Sängerin unterwegs. Mit ihrer Professiona-lität als Sängerin, ihren didaktischen Fähigkeiten und ihrer Kreativität als Song-schreiberin arbeitete sie mit zahlreichen namhaften Künstlerkollegen zusammen, z.B. mit der Blue Man Group, mit Max Greger (jun. und sen.), mit Peter Maffay und Ray Wilson (Sänger bei Genesis).