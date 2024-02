Werner Acker präsentiert Martin Meixner - Orgel

Der in Stuttgart lebende Tasteninstrumentalist Martin Meixner lernte schon im Alter von fünf Jahren Klavierspielen.

Beeinflusst durch seinen Vater, der in seinem Beruf als Musikschulleiter auch eine Big Band dirigiert, entdeckte er in seiner klassichen Ausbildung sehr schnell die Liebe zur Jazz- und Popularmusik. Mit 15 Jahren nahm er Privatunterricht an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach, an der er ein Jahr später Gastschüler und danach Vollzeitstudent wurde. Dozent war Marcus Baader. Er wurde Preisträger bei "jugend jazzt" in Marktoberdorf und der "ASM European Big Band Competition".

Von 2002 bis 2005 absolvierte er ein Studium mit Hauptfach Klavier im Bereich Jazz- und Popularmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik Mannheim unter Prof. Joerg Reiter. Er nahm an diversen internationalen Jazz- und Pop Workshops teil u.a. mit Peter Bernstein, Pat Bianchi, Roman Schwaller, Lewis Nash, Brad Leali, Rob Bargad, Jose Cotijo, Bill Elgart. Seit 2005 ist er frei schaffender Künstler, Musiker und Produzent. Im Jahre 2016 gründete er sein eigenes Musik Label meiXmusic productions.

Im Jahre 2008 erhielt der mit seinem Hammond Orgel Jazz-Quartett „mit4spiel5“ den 1. Preis beim internationalen Wettbewerb "Startbahn Jazz" in Straubing, sowie 2009 beim renommierten internationalen Wettbewerb "Jazz Hoeilaart" in Belgien.