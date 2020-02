Werner Acker präsentiert Peter Lehel - The Next Generation Of Jazz, Soul, R&B

Peter Lehel (Saxofone) studierte an der Musikhochschule Stuttgart und ist seit 2005 Dozent an der Musikhochschule in Karlsruhe für die Fächer Saxophon, Jazz Harmonielehre, Ensemble und Bigband.

Er ist weltweit mit Konzerten unterwegs und ist auf unzähligen CD Produktionen zu hören. Gerade frisch von einer Asien Tournee kommend freut er sich heute zusammen mit Werner Acker auf die „young generation“ Rhythmusgruppe aus Stuttgart.

Lisa Wilhelm (Drums), Daniel Pflumm (Bass) und Peter-Philipp Röhm (Keyboards) studieren derzeit noch im Jazz/Pop Studiengang an der HMDK (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) in Stuttgart und spielten bereits in verschieden Hochschul-Ensembles von Werner Acker - sind also bestens aufeinander eingespielt.