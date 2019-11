Werner Acker präsentiert Peter-Philipp Röhm (Hammond Organ) - The Next Generation Of Jazz, Soul, R&B, Pop

Werner Acker präsentiert seinen ehemaligen Studenten Peter-Philipp Röhm an der Hammond Orgel Im Programm finden sich neben Originals der Bandmitglieder auch Klassiker des Jazz und Rhythm & Blues aus verschiedenen Epochen.

Peter-Philipp Röhm studierte bis vor kurzem Jazzklavier und Elektronik an der Musikhochschule Stuttgart und der Lisztakademie Budapest. Angetrieben von der Affini-tät zum Parameter Sound finden Klavier, Synthesizer und Orgel gleichermaßen nebeneinander Platz in seiner Musik. Im heutigen Konzert wird Peter an der Hammond gefeatured.

Am Schlagzeug mit dabei ist Julian Feuchter. Er absolvierte 2018 sein Schlagzeugstudium an den Musikhochschule Stuttgart mit Auszeichnung und spielt in unterschiedlichsten Projekten von Soul / Jazz / R’n´B bis Hip Hop, u.a. auch bei „Penny & the Rhythm Kings“.