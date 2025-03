Werner Acker trifft Beatrice Michalski feat. Peter Lehel

Spannende Begegnungen in Sachen Fusion-Jazz.

Das Programm dieser (im wahrsten Sinne des Wortes) einmaligen Besetzung beinhaltet neben ein paar eigenen Kompositionen der Bandmitglieder Songs von Dave Grusin, Chick Corea, Lee Ritenour, George Benson, Grover Washington und Stanley Turrentine …

Beatrice Michalski (Piano/Keyboards) ist eine renommierte Pianistin, die es liebt, die 88 Tasten des Klavieres in all seinen Facetten zum Klingen zu bringen. Von den klassischen Werken der Altmeister über Jazz, Musical und aktueller Popmusik gibt es keine Lücke, denn sie liebt die Auseinandersetzung mit dem Facettenreichtum der Musikstile. Genau das spiegelt sich im Lebenslauf der jungen Künstlerin wider.

Nachdem sie 2019 ihr Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart mit Auszeichnung abgeschlossen hat, übernimmt sie dort fortan einen Lehrauftrag für Schulpraktisches Klavierspiel.

Schon während ihres Studiums begann sie als Keyboarderin und Sängerin in diversen Bands mitzuwirken, z.B. seit dem Jahre 2013 in den verschiedensten Musicalproduktionen am Apollo Theater Stuttgart. Neben ihrer Tätigkeit als Pianistin arbeitet sie saisonal auch als stellvertretende musikalische Leiterin der Burgfestspiele Jagsthausen (Hair, Addams Family u.a.) und ebenso als Korrepetitorin in renommierten Häusern, wie den Staatstheatern Stuttgart.