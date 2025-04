Werner Acker trifft Pauline Ruhe

Wenn zwei fantastische Musiker*innen zum ersten Mal aufeinandertreffen und zusammenspielen, passieren sehr häufig besondere und wunderbare Momente der musikalischen Interaktion, aus denen heraus bestimmte Stimmungen resultieren.

Diesmal trifft der seit Jahren national und international tourende Gitarrist Werner Acker auf die Sängerin Pauline Ruhe, die mit ihrer natürlichen und authentischen Art zu singen bereits für Aufsehen in der BW Musikszene gesorgt hat.

Zusammen mit der eingespielten Rhythm-Section Florian Dohrmann und Felix Schrack spielt die Band Lieblingsstücke aus der Jazz- und Soulstilistik.

Pauline Ruhe (Gesang) ist eine außergewöhnliche Sängerin, deren Stimme den Zuhörer in eine andere Zeit und einen anderen Raum zu versetzen vermag. Mit ihrer kraftvollen und zugleich zarten Ausdruckskraft verleiht sie jedem Ton eine emotionale Tiefe, die in den Herzen ihrer Zuhörer nachhallt. Schon früh sammelte sie Bühnenerfahrung und schloss sich schnell Projekten mit renommierten Jazzmusikern an, die ihr nicht nur wertvolle Erfahrungen brachten, sondern sie auch weithin bekannt machten.