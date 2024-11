Werner Acker trifft Sonja Priehn

Sonja Priehn (Gesang) 1977 in Pforzheim geboren, hatte bereits als 13-jährige klassischen Gesangsunterricht und in den Folgejahren mehrere erste Preise bei „Jugend musiziert“.

Sie singt genreübergreifend in verschiedenen kleinen und großen Besetzungen, aktuell auch mit der Lumberjack Bigband featuring Max Mutzke.

Werner Acker (Gitarre/Komposition/Arrangements) war von 1983 bis 2021 Dozent an der HMDK Stuttgart und war/ist als Solist und Sideman in verschiedenen Bands und Stilrichtungen unterwegs. Er spielte/spielt auf zahlreichen nationalen und internationalen Festival- und Konzertbühnen mit seiner Roots Band, mit Kimi & the Soulmen, mit Ruth Sabadino „Funky Flowers“, der Karl Frierson Soulprint Band, mit Helen Schneider, Chris Thompson, Ken Hensley, Fola Dada, Jessye Norman, mit All That Jazz feat. Silvia Droste, mit Wolfgang Dauner, Uli Gutscher, Lehels Acker Blümlein, Thomas Siffling Gentlemen´s Choice, Ignaz Netzer, der SWR4 Band und als Gast in der SWR Bigband feat. Jeff Cascaro / Paul Carrack / Gerald Clayton / den Swing Legenden Paul Kuhn, Hugo Strasser und Max Greger. Als feste Größe der Jazz-, Soul- und Bluesszene ist er ein Garant für stilistische Vielfalt, exzellente Technik und für mit viel Feeling vorgetragener Musik.

Basti Schiller (Bass) absolvierte 2016 sein Studium an der Musikhochschule Stuttgart mit Bestnote und ist mittlerweile ein gefragter Sideman, u.a. in der Soul- und R’n’B Band „Kimi & the Soulmen“.

Holger Bihr (Schlagzeug) absolvierte 2014 sein Schlagzeugstudium an der Musikhochschule Stuttgart mit Bestnote und spielte bereits mit so namhaften Musikern wie Joe Gallardo, Wolfgang Schmid, Max Mutzke, Peter Kraus und Randy Brecker.