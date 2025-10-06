Werner Acker trifft Thomas Bauser und Felix Schrack

Auf dem Programm stehen Songs in hammondtrio-typischer Manier von Wes Montgomery, Larry Goldings, Werner Acker bis Pat Metheny.

Thomas Bauser (Hammond Orgel)

Thomas Bauser ist der Jazzszene seit vielen Jahren als authentischer Hammond Spieler ein Begriff. Seine Begeisterung für das Kult-Instrument inspiriert ihn stets von Neuem die unendlichen klanglichen Möglichkeiten der analogen Hammond Orgel zu erkunden und damit Bandprojekten unterschiedlichster Stilistik ihren eigenen unverwechselbaren Charakter zu verleihen. Er spielt/spielte mit Thomas Siffling Groove Jazz Quartett, Lousiana Red, Jason Marshall, Adrian Mears … .

Außerdem ist er Dozent für Jazzklavier an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg (Breisgau).

Felix Schrack (Schlagzeug) erhielt mit 6 Jahren bereits ersten Klavier- und Schlagzeugunterricht und konnte dank seines musikalischen Elternhauses bereits als Kind viel Musik hören und machen. Er studierte an den Musikhochschulen Stuttgart und Würzburg. Inzwischen gilt er als einer der vielseitigsten und gefragtesten Schlagzeuger und hat bereits mehr als 20 Alben eingespielt. Er spielt/spielte Konzerte mit u.a. mit Marian Petrescu, Tony Lakatos, Jim Rotondi, Matthias Schriefl, Bob Mintzer und Randy Brecker.