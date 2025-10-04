Werner Dannemann & Friends

Die Präsenz von Dannemann & Freunde ist seit Jahrzehnten von der württembergischen Rock/Blues Szene nicht wegzudenken.

Nach über 30 aufgenommenen CDs in einem breiten Genre stellt er nun seine immer noch frischen Tonträger auf der Bühne vor.

Werner Dannemann kommt mit seiner Stammbesetzung: Bernd Berroth (bass) und Peter Knapp (drums). Als Gastmusiker könnte noch ein anderer famoser Virtuose die Bühne bereichern. Ein Konzert von groovigen und virtuosen Tiraden bei welchem natürlich auch bekanntere Rock - und Blues - Klassiker nicht fehlen werden.