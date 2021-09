Der tiefe Raum ist ein Projekt des Fuldaer Musikers Frank Tischer (E-Piano, Orgel, Synthesizer, Modular System und Gesang) zusammen mit Klaus Marquardt (E-Violine), Dirk Edelhoff (Gitarre) und Tommy Fischer (Schlagzeug, Perkussion).

Mit Stilelementen aus Progressive, Folk, Rock und Electronic präsentiert der tiefe Raum eigene Musik, instrumentale Stücke und Songs in deutscher Sprache. Die einzelnen Musiker sind seit Jahren bundesweit bekannt als Band- und Studiomusiker für namhafte Künstler wie der Miller Anderson Band, Spencer Davis Group, Chris Farlowe, Arthur Brown, Engeling oder Thomas Blug. Egal ob in Clubs oder auf Open Air Festivals, in der Formation der tiefe Raum zelebrieren die 4 Musiker zusammen eine Musik im Geist der 60er und 70er Jahre, eine Musik zum Toben, Tanzen, Träumen