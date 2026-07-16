Werner Dannemann solo

Mit 60 Jahren Bühnenerfahrung zählt Werner Dannemann zu den Urgesteinen der Musikszene.

Und das spürt man in jeder Note, jedem Ton: Wenn Werner Dannemann auf der Bühne steht, erweckt er die "gute alte Zeit" wieder zum Leben mit leidenschaftlich vorgetragenen Oldies der verschiedensten Genres. Doch auch vielfältige eigene Stücke hat er in seinem umfangreichen Repertoire. Die Stuttgarter Zeitung taufte ihn zum "Weltstar von Württemberg".

Es könnte sein, dass kurzfristig noch ein Gastmusiker dazu stößt.