Werner Küspert und Kollegen

SilentFilm - LiveJazz

Kleines Kammerensemble neben großen Leinwänden: „Küspert & Kollegen“ greifen dieAtmosphäre von „Nosferatu“ auf und richten sich an ein Publikum unserer Zeit. 

Werner Küspert schreibt für sie zeitgemäß - jazzige Musik - teilweise auf punktgenauen Einsatzkomponiert, während andere Passagen viel Raum für Improvisation lassen. In den letzten Jahren waren „K & K“mit dem Stummfilmprojekt auf allen Kontinenten (u.a. im Auftrag des Goethe-Instituts, des Auswärtigen Amtes und der EU) unterwegs; zum aktuellen Ensemble gehören neben Werner Küspert (Gitarre) der Schlagzeuger Julian Fau und der Posaunist Eberhard Budziat.

