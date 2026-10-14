Werner Koczwara - Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt

"Dieses Programm ist ein Wunder." schreibt der Rezensent des Südkurier offensichtlich stark beeindruckt. Denn wie kann man über ein scheinbar trockenes Thema wie Justiz und Recht ein derart brüllend komisches Kabarett machen? Bereits bei der Premiere im Mai 2000 war die Publikumsresonanz ungewöhnlich heftig. Es folgten über 600 Auftritte vor über 170.000 Zuschauern und mittlerweile verstärkt sich der Eindruck: hier liegt ein deutscher Kabarett-Klassiker vor. Aber worum es geht: Wissenschaftler haben festgestellt: In 2 Millionen Jahren gibt es auf der Erde nur noch zwei Lebensformen: Termiten und Rechtsanwälte. Beides enorm nimmersatte Kaliber! Egal, welche der beiden Species Sie befällt, anschließend ist immer das halbe Haus weg. Aber zur Sache, worum geht es? Nun, es geht um Gesetze. Sie erinnern sich, die Sache mit dem misslungenen Gen-Experiment: man hat versucht den Bauplan eines Labyrinths mit dem Alphabet zu kreuzen und dabei herausgekommen ist ein deutscher Paragraf. Welcher genau? Die Auswahl ist groß, aber nehmen wir z.B jene, welche regeln, dass Sie mit 18 Bundeskanzler werden können, strafrechtlich aber erst ab 21 Jahren als Erwachsener gelten. Tja, da wird dann der Angriffskrieg noch nach dem Jugendstrafrecht geahndet. So geht es wacker durch den Paragrafendschungel bis hin zum schwarzhumorigen Finale, dem straffreien Kannibalismus.Freuen Sie sich auf einen Abend mit 100 Prozent Koczwara Humor: schnell, intelligent, frech und garantiert rabenschwarz.