Für Werner Koczwara ist seit langem klar: Termiten und Rechtsanwälte haben eine Sache gemeinsam.

Sie sind enorm nimmersatte Kaliber. Egal, welche der beiden Spezies Sie befällt, anschließend ist immer das halbe Haus weg. In seinem Erfolgsprogramm beleuchtet er die Absurditäten und Herausforderungen des juristischen Alltags und nimmt das Publikum mit auf eine satirische Reise durch den Dschungel der Gesetze. Für Koczwara steht fest: kein anderes Volk der Welt hat eine derartige Fülle an Gesetzen und Paragrafen hervorgebracht wie wir Deutschen. Und das packt der Gesetzgeber dann in eine Sprache, die selbst Juristen kaum noch verstehen. Dagegen gibt es nur eine Notwehr: Lachen!