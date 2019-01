Werner Lener Trio & Jeschi Paul (Gesang)

Die charmante und temperamentvolle Sängerin Jeschi Paul, die

Klassik, Jazz, Gospel, brasilianisch, spanisch, englisch, französisch und vor

allem mit Begeisterung, mit Liebe und Elan singt, wird einige der

interessantesten Jazzstandards zu Gehör bringen.

Sie genoss eine klassische Gesangsausbildung, hat zahlreiche CDs in verschiedenen

Stilrichtungen veröffentlicht (Jazz, Gospel, Pop, Chanson, Klassik, Brasil-Jazz),

war zu vielen Konzertreisen und Festivals in ganz Europa eingeladen,

oft im Fernsehen zu sehen, gibt Unterricht und leitet verschiedene

Chöre. Die großartige Stimmakrobatin wird auch einige Stücke im

Sambarhythmus mitbringen.

Begleitet wird die vielseitige Sängerin vom Trio des Pianisten

Werner Lener, der nach 10jähriger klassischer Ausbildung fast

alle Stilrichtungen vom Blues bis zur Moderne beherrscht und deshalb

als einer der vielseitigsten Jazzpianisten gilt. Am Kontrabass musiziert

Thomas Krisch, der zu den besten Bassisten im Lande zählt,

und am Schlagzeug der in New York ausgebildete Percussionist

Hans Fickelscher.