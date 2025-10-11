Werner Nadolny´s Jane & Fargo

Nur wenige deutsche Krautrockbands der Siebziger genießen den gleichen Kultstatus wie die Hannoveraner Jane.

Mit einer Mischung aus kernigem Rock, sphärischen Orgelklängen, eingängigen Melodien und geheimnisvollen Texten zog die Gruppe auf ihren ausverkauften Tourneen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich eine riesige Anhängerschaft in den Bann. Allein von den elf Alben, die Jane zwischen 1972 und 1982 über das seinerzeit wichtigste deutsche Label ́Brain` veröffentlicht haben, konnten mehr als eine Million Exemplare verkauft werden. Klassiker wie das Debüt ‚Together‘ (1972), der Nachfolger ‚Here We Are‘ (1973) oder die von kraftvollem, Orgel-getränktem Melodic Rock gekennzeichneten Scheiben ‚Lady‘ (1975), ‚Fire, Water, Earth & Air‘ und ‚Live At Home‘ (beide 1976) gelten als Meilensteine der deutschen Rockhistorie. Dabei avancierte die Konzertscheibe ‚Live At Home‘ zur bestverkauften Veröffentlichung der Gruppe und wurde im September 1977 sogar mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet, klare Indizien für die – bis in die Gegenwart hinein – besonderen Bühnenqualitäten der Band.

Zu den Gründungsmitgliedern und wichtigsten Komponisten der Band gehörte Organist Werner Nadolny, der nicht nur an vielen Klassikern federführend beteiligt war, sondern – mit seinem Konterfei als Namenszusatz – Werner Nadolnys Jane ab 2009 zurück auf die Bühne brachte. Seit seinem Tod im Mai 2023 führen seine Bandmitglieder um den langjährigen Bassisten und Sänger Rolf Vatteroth, an den der Staffelstab zu Recht weitergereicht wurde, nun den prominenten Gruppennamen und das große Jane-Erbe weiter. Das Besondere daran: Werner Nadolnys Jane spielen nicht nur die großen Klassiker ‚Out In The Rain‘, ‚Hangman‘, ‚Daytime‘, ‚Fire, Water, Earth & Air‘ oder ‚Rest Of My Life‘, sondern auch unvergessene Hits, die es live lange nicht zu hören gab, wie ‚Here We Are‘, ‚Waiting For The Sunshine‘, die Rocknummer ‚Superman‘, das mystische ‚Way To Paradise‘ und die wunderbare Ballade ‚So, So Long‘.