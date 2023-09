Werner Schmidbauer "Bei mir"

Turbulente und ereignisreiche Zeiten, u.A. auf großer SÜDEN II Tour mit Werner Schmidbauers Freunden Pippo Pollina und Martin Kälberer liegen hinter allen Beteiligten.

Es wurden knapp 100 Konzerte in vier Ländern gespielt, mit großem Zuspruch des Publikums auf dieser multikulturellen musikalischen Reise. So viele Lieder gesungen, so viele Menschen kennengelernt, so viele Momente gesammelt. Nicht nur deswegen freut sich Werner Schmidbauer „wahnsinnig darauf, nach fast zwei Jahren, meine Solo-Pause zu beenden und meine „Bei mir“-Tour fortzusetzen. Ich kann es kaum erwarten mit meinen Liedern endlich mal wieder alleine auf der Bühne zu stehen, meine Songs total pur, also nur mit Gitarre und Stimme, erklingen zu lassen… und dabei alte, neue und lang nicht mehr gespielte Lieder in einem ganz anderen, musikalisch sehr intimen, Gewand darzubringen.“ Die Resonanz auf die erste „Bei mir“-Tour war überwältigend!

„Nach einer langen Konzert-Reise in den „SÜDEN“ – „bei mir“ angekommen… und damit aber auch wieder ganz nah „bei euch“, bei meinem Publikum… und wir werden zusammen hören, grooven, lachen, weinen und unvergessliche Momente sammeln!“ (Werner Schmidbauer) Über Werner Schmidbauer „Schon sehr früh hat mich die Musik eingefangen“, sagt Werner Schmidbauer über sich.

Als Kind wurden Gitarre, Schlagzeug und Saxophon gespielt und während der Schulzeit das „Duo Jedermann“ mit Ecco Meinecke gegründet. Bis 1986 wurden in dieser Konstellation mit viel Enthusiasmus und dem Ruf als Münchens jüngstes Liedermacher- und Kabarettduo bestimmt 1000 Konzerte gespielt. So ging es munter weiter mit diversen Formationen, bis auch der Bayerische Rundfunk aufmerksam wurde. Die Ära „Live aus dem Alabama“ („Live aus dem Schlachthof“, „Live aus dem Nachtwerk“) mit Amelie Fried und Giovanni Di Lorenzo begann und nach 460 Folgen wurde 1994 das Moderationstrio mit dem Grimme Preis ausgezeichnet.

Bis heute lässt sich das „Universum Werner Schmidbauer“ nur ungenügend in Worte einfangen, sei es mit dem Format „Gipfeltreffen“, der nicht nur musikalischen Verbindung zu Martin Kälberer und Pippo Pollina, die vielen magischen SÜDEN Momente …

Werner Schmidbauer ist „ganz bei sich selbst“ – man muss es erleben. Am besten an diesem Samstag-Abend bei uns in der Wehlmäusler Forstkultur.