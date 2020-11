Werner Schmidbauer - "Bei mir" - Solo-Tour 2020/21

Musik ist seine größte Leidenschaft: Nach vielen Jahren als Mitglied zweier Formationen führt der Vollblutmusiker Werner Schmidbauer seine Erfolgsgeschichte mit einer Solokarriere fort. Sein Programm „bei mir“ überwältigt mit einem gefühlvollen Mix aus Stimme und Gitarre.

Seit Ende der 1970er Jahre begeistert der Münchner Werner Schmidbauer als Liedermacher. Gemeinsam mit Martin Kälberer sorgte er für zahlreiche musikalische Highlights. Zusätzlich mit Pippo Pollina gründeten sie zeitweise ein Trio und spielten sogar in der voll besetzten Arena di Verona. Nebenbei glänzte Schmidbauer auch im Radio und im Fernsehen: So moderierte er beispielsweise die Sendereihe „Live aus dem Alabama“, wofür er 1984 den Adolf-Grimme-Preis erhielt. Seit 2006 lädt Werner Schmidbauer in „Aufgspuit – Werner Schmidbauer mit…“ Musikerkollegen zum gemeinsamen Musizieren ins Münchner Lustspielhaus ein.

Erleben Sie das Multitalent Werner Schmidbauer live. Neben viel Gefühl und Humor regen seine Kompositionen auch zum Nachdenken an – ein Muss für alle Fans deutschen Liedguts!