Werner Schmidbauer: Bei mir

Schmidbauer: „Ich kann es kaum erwarten, nach so langem Live-Konzert-Entzug endlich wieder der Bühne zu stehen.

Mein Publikum wieder ganz nah bei mir zu spüren und meine Songs ungeschützt durch andere Sounds und Arrangements, also nur mit Gitarre und Stimme, erklingen zu lassen und dabei alte, neue und lang nicht mehr gespielte Lieder in einem ganz anderen, musikalisch sehr intimen, Gewand darzubringen. Nach der langen Live-Zwangspause bin ich wiedermal „bei mir“ angekommen… das letzte Jahr hat so vieles verändert. Ich hatte Zeit, nachzudenken, in alten Liedern zu stöbern, neue Lieder zu finden, und ich brenne darauf, auch wieder ganz nah „bei euch“ sein, bei meinem Publikum und wir werden zusammen hören, grooven, lachen, weinen und unvergessliche Momente sammeln"