Am zweiten Oktober-Wochenende wird es zünftig in Künzelsau: Die Wert-Wies’n werden an vier Veranstaltungstagen gefeiert.

10.10. ab 16 Uhr Festbetrieb ab 18 Uhr DJ Freddy & DJ M-Jay, Eintritt frei.

11.10. ab 14 Uhr Festbetrieb. 19 Uhr Fassanstich und Band „Die Störzelbacher“.

12.10. ab 14 Uhr Festbetrieb ab 19 Uhr Band „zruck zu Dir!".

13.10. ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück und Festbetrieb mit

„Die fröhlichen Dorfmusikanten". Von 11 bis 16 Uhr Flohmarkt* auf dem Festgelände.