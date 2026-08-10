Wert-Wies´n Volksfest mit Vergnügungspark

Am zweiten Oktober-Wochenende wird es wieder zünftig. Die „Künzelsauer Wert-Wies´n“ werden an vier Tagen gefeiert.

Donnerstag, 08.10.2026

Familiennachmittag ab 12 Uhr mit vergünstigte Preise, Kinderschminken, Ballonkünstler und weitere Mitmachaktionen. Mitgestaltet wird das Programm auch von Künzelsauer Kindergartengruppen, die ebenso wie die "Schairemussich Schrozberg" auf der Bühne stehen.

Jeder Student/Schüler/Azubi, ab 16 Jahre, der zwischen 18 und 20 Uhr in Tracht kommt, erhält das Maß Bier günstiger.

Freitag, 09.10.2026

ab 14 Uhr Festbetrieb

19 Uhr Fassanstich und Band „Die Störzelbacher“,

Samstag, 10.10.2026

Ab 14 Uhr Festbetrieb

Ab 19 Uhr Band „zruck zu Dir!“

Sonntag, 11.10.2026

Ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück und Festbetrieb

mit „Die fröhlichen Dorfmusikanten“, Eintritt frei

Von 11 bis 16 Uhr Flohmarkt* auf dem Festgelände