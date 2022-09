Wert-Wies'n mit Vergnügungspark

Am zweiten Oktober-Wochenende wird es zünftig in Künzelsau: Die Wert-Wies’n werden von bisher zwei auf vier Veranstaltungstage erweitert.

Erstmals wird auch während des beliebten Volksfestes ein Vergnügungspark auf dem Wertwiesen-Festgelände in Betrieb sein.

Ein professioneller Festwirt und zwei überregional erfolgreiche Bands sorgen für ausgelassene Stimmung in einem großen Festzelt. Natürlich dürfen hier das traditionelle Maß Bier, ein halbes Hähnchen oder Käsespätzle nicht fehlen. Wer dabei sein möchte, kann sich noch Plätze für die Wert-Wies’n 2022 sichern.

Volksfest-Programm: Fassanstich und Live-Bands

Fassansicht der Wert-Wies`n ist am Freitag, 7. Oktober 2022 um 19 Uhr durch Bürgermeister Stefan Neumann. Direkt danach verwandelt sich das Wert-Wies`n-Festzelt in eine Partymeile: „Die Störzelbacher“ sind wieder zu Gast und sorgen ab 19.30 Uhr mit den beliebtesten Rockklassikern von AC/DC bis Queen, den besten Partysongs aus 40 Jahren Musikgeschichte und den aktuellen Hits aus den Rock-, Pop- und Dance-Charts für ausgelassene Stimmung. Mit maximaler musikalischer Vielfalt und in einer atemberaubenden Sound-, Light- und Bühnenshow machen sie jedes Fest zur ultimativen Party!

Am Samstag, 8. Oktober 2022 spielt die Band „zruck zu Dir!“ ab 19 Uhr. Die fünf Musiker der Partyband aus der Hallertau unterhält mit aktuellen Partyhits, Rock, Schlager und Pop.

Festbetrieb, Kirmes und Weißwurstfrühstück

Zusätzlich zu den bewährten Wert-Wies’n-Tagen herrscht in diesem Jahr bereits von Donnerstag bis Sonntag Festbetrieb im Zelt. Auf dem Festgelände kommen Groß und Klein bei Autoscooter, Entenangeln, Kinderkarussell oder Wurfbude auf ihre Kosten. Der Sonntag startet mit einem Weißwurstfrühstück und Blasmusik. Donnerstag und Sonntag ist der Eintritt frei.

Programm

Donnerstag, 6. Oktober 2022: ab 16 Uhr - Festbetrieb; abends Musik; Eintritt frei.

Freitag, 7. Oktober 2022: 19 Uhr - Fassanstich und Festbetrieb; 19.30 bis 0 Uhr - Band „Die Störzelbacher“; Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Samstag, 8. Oktober 2022: 19 bis 0 Uhr - Festbetrieb und Band „zruck zu Dir!“; Karten im Vorverkauf und Abendkasse.

Sonntag, 9. Oktober 2022: ab 11 Uhr - Festbetrieb mit Blasmusik und Weißwurstfrühstück; Eintritt frei.

Tischreservierungen

Tische für acht Personen können mit Angabe der Rechnungsadresse, des Veranstaltungstages und der Anzahl der Tische und Personen bei der Stadtverwaltung Künzelsau reserviert werden: Renate Kilb, renate.kilb@kuenzelsau.de oder 07940 129-12.