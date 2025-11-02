Wertheimer Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Der Wertheimer Bauernmarkt findet traditionell am ersten Sonntag im November von 12 bis 17 Uhr statt. Auch die Geschäfte der Innenstadt haben am Nachmittag geöffnet.

Die Vielfalt der Direktvermarkter, Selbsterzeuger, Hobbykünstler und Gewerbetreibenden aus der Region reicht von landwirtschaftlichen Erzeugnissen über Fisch, Käse und Wurstspezialitäten, selbst Eingemachtes bis hin zu Handarbeiten, Strickwaren, Keramik, Holzartikeln, Spirituosen, Imkereiprodukten und vielem mehr. Verschiedene Imbissstände sorgen mit ihrem Angebot von süß bis herzhaft für kulinarischen Genuss.

Standplatzbewerbung für Beschicker an E-Mail: silvia.hartl@wertheim.de