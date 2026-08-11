Der Wertheimer Bauernmarkt ist ein Besuchermagnet in der Region. In Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag findet er bereits um 22. Mal statt.

Die Vielfalt der Direktvermarkter, Selbsterzeuger, Hobbykünstler und Gewerbetreibenden aus der Region reicht von landwirtschaftlichen Erzeugnissen über Fisch, Käse und Wurstspezialitäten, selbst Eingemachtes bis hin zu Handarbeiten, Strickwaren, Keramik, Holzartikeln, Spirituosen, Imkereiprodukten und vielem mehr. Verschiedene Imbissstände sorgen mit ihrem Angebot von süß bis herzhaft für kulinarischen Genuss.

In den Bauernmarkt integriert ist der "Burgalm"-Abtrieb der "Wertheimer Burgziegen". Dabei werden die Ziegen und Schafe von der Burg durch die Altstadt bis hin zur Stiftskirche geführt. Hier können sie ein letztes Mal gestreichelt und gefüttert werden, bevor sie in ihr Winterquartier gebracht werden.