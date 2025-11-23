Wertheimer Genusswinter: Brände in Wertheim

Nach dem Weihnachtsmarkt kommt üblicherweise eine lange Pause, bis die Fassnarren die fünfte Jahreszeit einläuten und irgendwann der Osterhase am Horizont auftaucht.

Die Lücke schließt nun ein neuer Markt im Januar: der erste Wertheimer Genusswinter. An zwei Wochenende im Januar dreht sich auf dem Marktplatz alles um ein Thema. Die Weihnachtsmarkthütten auf dem Marktplatz bleiben stehen und werden für den „Wertheimer Genusswinter“ nochmals bespielt.

Vom 16. bis 18. Januar heißt es „Brände in Wertheim“ – mehrere Brennereien bieten ihre edlen Produkte zum Verkosten, Genießen und Kaufen an. Obstbrände, Liköre, Whisky, Gin, Wodka… wärmen Herz, Magen und die Seele.

Vom 23. bis 25. Januar kommen alle Schleckermäuler unter dem Motto „Mehr & Schokolade“ auf ihre Kosten.

Öffnungszeiten:

Freitag 16 bis 21 Uhr

Samstag 14 bis 21 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Weitere Informationen folgen.

Interessierte Beschicker melden sich gerne bei Christian Schlager, christian.schlager@wertheim.de ,Telefon 09342 / 301-490.