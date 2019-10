Wertheimer Glühweinparty

Datum: 12. Dezember 2019

Spielbeginn: 19.00 - Spielende: 23:00

Ort: Marktplatz, Wertheim

Rhythmische Live-Musik ab 19 Uhr mit the best of Latin, Salsa, Reggae & Hits!

Besetzung:

Thomas Streng - Git, Voc

Alvaro Amador - Voc, Perc

Carlos De Las Aguas - Congas, Cajon, Cowbell

Wir laden euch herzlich ein an mit Puente Latino, mit Salsa, Latin/Pop und Reggae die unermüdliche Lebensfreude der Karibik zu erleben!

Puente Latino wurde im Frühjahr 2015 gegründet, aus einer zufälligen und magischen Straßenmusik-Begegnung. Damals trafen sich die zwei Gründer der Band auf der Alten Mainbrücke in Würzburg und waren so voneinander und der Reaktion des Publikums angetan, dass sie ein gemeinsames Projekt starteten.

Die Musiker kommen aus Ecuador, Kolumbien, Kuba, Spanien, Polen und Deutschland.

So unterschiedlich wie die kulturellen Wurzeln, die vielfältigen Lebenserfahrungen und Identitäten innerhalb der Combo, so ist auch ihre Musik. Zwar werden Klassiker und Standards aus Salsa-, Son-, Bolero- und Latin-Pop gespielt, doch hat sich inzwischen ein eigener, prägnanter Stil entwickelt. Er ist eine Synthese aus rhythmischen afrikanischen und melodiösen spanischen Einflüssen wie er heute vorwiegend in lateinamerikanischen Ländern gespielt wird und wie er sich aus Traditionen aus dem afrikanischen Kontinent entwickelt hat.

Inzwischen gibt es auch eigene Kompositionen (2 Singles released 2017; 2 im Frühjahr 2018) sowie auf Salsa arrangierte Hits, die durch stimulierende und authentische Darbietung überzeugen. Denn Salsa ist Halt und Lebenselixier zugleich.

Puente Latino gelingt es bei jedem Konzert, das Temperament und die wunderbaren Rhythmen Lateinamerikas zu vermitteln. Die Band hat sich dank eines innovativen Stils und ihrer mitreißenden Live- und Bühnenshow im eine begeisterte und treue Zuhörerschaft erspielt.