In Anlehnung an die erfolgreiche "Nacht der Museen" findet am 21. März die "Wertheimer Kulturnacht" statt. Unter dem Motto "Musik" wird der Frühling eingeläutet.

Gemeinsam lassen die verschiedensten Kultureinrichtungen, Vereine & Kulturakteurinnen und -akteure die Musik in Wertheim aufleben. An unterschiedlichen Standorten können kleine und große Zuhörer dem bunten Musikprogramm lauschen.