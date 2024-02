Wertheimer Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Traditionell findet am Wochenende vor Ostern der Wertheimer Ostermarkt statt. Die Besucher erwartet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr eine Mischung aus Unterhaltung, Information und Einkaufserlebnis in der Innenstadt.

Beim verkaufsoffenen Sonntag laden die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufsbummel ein.

Der Ostermarkt wird wieder mit dem zweitägigen Streetfood-Festival und der Neu- und Gebrauchtwagenausstellung auf dem Mainparkplatz kombiniert.